Лавров: Патриарх Варфоломей при поддержке США провоцирует украинскую церковь

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил такое мнение в интервью изданиям RT France, Paris Match и Le Figaro. Цитаты министра опубликованы на сайте ведомства в пятницу.

Лавров подчеркнул, что украинский патриархат не отвергал РПЦ, так как УПЦ против провокаций со стороны патриарха Константинопольского Варфоломея, которого поддерживают США.

Провокация нужна, чтобы использовать две неканонические в государстве церкви. Они не признаны ни одной православной церковью. Однако, в интересах провокации патриарх заявил о признании их каноническими, а также снял анафему с двух иерархов, которые руководят этими двумя организациями.

Министр отметил, что вмешательство в церковную жизнь запрещено на законодательном уровне как на Украине, так и в России. Лавров надеется, что эти негативные действия по подмене культуры переговоров и дипломатии не останутся без внимания организаторов Парижского форума мира.