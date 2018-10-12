Восемь российских регионов подписали соглашение о сотрудничестве с Белоруссией

На проходящем в Могилеве Форуме регионов, участие в котором принимают лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, соглашения о сотрудничестве с Белоруссией заключили восемь регионов России.

Об этом в пятницу сообщает агентство ТАСС, отмечая, что соглашения подписали Воронежская, Кировская и Оренбургская области, республика Алтай, Марий Эл, Карачаево-Черкесия, Ханты-Мансийский Автономный округ и другие регионы.

По словам губернатора ХМАО Натальи Комаровой, такой подход к международному сотрудничеству является абсолютно правильным, так как сначала регион заключает соглашение с государством, а потом налаживает горизонтальные связи на уровне «регион с регионом». Также глава округа рассказала, что местные власти, со своей стороны помогают развивать совместные проекты на муниципальном уровне:

«Например, в четвертом квартале этого года Нягань и Кричевский район Могилевской области подпишут соглашение о сотрудничестве», - поделилась Комарова.

По словам губернатора Оренбургской области Юрия Берга, его регион создал с Белоруссией совместную рабочую группу, которая встречается дважды в год, придавая импульс развитию сотрудничества.

Республика Алтай намерена развивать с Белоруссией туристический обмен и оздоровительный туризм.

Кировская область планирует развивать сотрудничество в лесной области с Гомельским областным исполкомом, и глава региона Игорь Васильев уже подписал соответствующее соглашение, отметив, что документ подразумевает также развитие во многих других областях – например, в машиностроении, легкой промышленности, биотехнологии и агропромышленном комплексе.

Тульская область заключила на форуме протокол о намерениях, пообещав поддержку малому и среднему бизнесу.

Напомним: ранее в пятницу сообщалось, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели на Форуме регионов в Могилеве двусторонние переговоры.