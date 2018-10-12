Как скумбрия стала оружием пролетариата на родине Ленина

Рыба будущего стоила потери мандата и тысячи рублей местному отделению КПРФ. В победителях - «Коммунисты России».

Зампред ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович не удовлетворен решением Мирового суда Ульяновска, который наказал депутата местного парламента от КПРФ Рамиля Хакимова штрафом в тысячу рублей за метание яиц, камней и рыбы в оппонентов на митинге 22 сентября.

Идеологические союзники поссорились на митинге против повышения пенсионного возраста, который проходил на площади Ленина. Пока ораторы от «Коммунистов России» выступали с трибуны перед сторонниками, представители КПРФ забрасывали их оскорблениями и импровизированными снарядами. Вполне травмоопасными, заверил «Политику Сегодня» Малинкович.

«То, что они называют скумбрией, это на самом деле тушка рыбы с острыми плавниками, которая могла попасть мне в лицо и нанести травму. – сетует коммунист. – Они еще бросали яйца и камни какие-то. Мне пришлось пройти осмотр. Удар по голове был сильный».

Пострадавший от рыбы-сюрикена последователь Ленина и Маркса утверждает, что он и его сторонники под обстрелом не дрогнули. Митинг довели до конца. Хотя боеприпасов у противника было в избытке.

«Вся площадь была закидана рыбой, или чем-то похожим на рыбу. Полицейские должны были проводить экспертизу», - не берется утверждать собеседник агентства.

Внезапную вспышку ненависти местных представителей КПРФ к номинальным соратникам Малинкович объясняет успехами партии «Коммунисты России» на минувших выборах. Вклад в победу верных ленинцев внесла и скумбрия. Она, как рыба будущего, призывала с билбордов голосовать за «Коммунистов России».

По итогам единого дня голосования 9 сентября вторая компартия в стране получила один мандат. На первом заседании Заксобрания зампредом областного парламента избрали лидера «Коммунистов России» Максима Сурайкина.