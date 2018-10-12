«Роскосмос» ускорит подготовку новой ракеты-носителя

Части ракеты доставят на предприятие «Прогресс» в Самаре 14 октября. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

Комиссия по летным испытаниям заработает на следующей неделе. Специалисты изучат части ракеты, а потом дадут заключение.

«Роскосмос» же планирует ускорить подготовку новой ракеты. После этого можно говорить о графике о дальнейших запусках. Решение по нему примут сразу же, как только появится разрешение на дальнейшей использование ракет-носителей.

Первая авария в истории современной России в космической области произошла в четверг, 11 октября. «Союз-ФГ» не вывела космический корабль на орбиту. Космонавты эвакуировались в спасательной капсуле.