Климкин призвал УПЦ присоединиться к переговорам о вхождении в автокефалию

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин обратился к Украинской православной церкви (УПЦ) с призывом включаться в переговоры о вхождении в единую украинскую автокефалию, основанную на неканонических структурах.

Свой призыв член украинского правительства, несмотря на неоднократные обещания со стороны президента Украины невмешательства государства в церковные дела, разместил на своей странице в сети микроблогов Facebook.

По его словам, настал тот момент, когда у всех православных церквей Украины появился исторический шанс на деле доказать свою приверженность идее единства украинцев и единства православия на Украине.

«Пусть УПЦ МП не медлит и включается в переговоры о вхождении в единую автокефальную поместную украинскую православную церковь», - добавил Климкин.

Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) является на территории Украины единственной канонической православной церковью. Одновременно с ней в стране действуют Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь – структуры, не признанные мировым православием.

На протяжении многих месяцев украинский президент, в рамках подготовки к предстоящим президентским выборам, пытался добиться признания неканонических церковных структур, и создать на их базе «Поместную автокефальную церковь», не раз при этом заявляя, что на Украине церковь отделена от государства. Накануне – 11 октября – Синод Константинопольского патриархата объявил, что процедура предоставления Украине автокефалии запущена, при этом он отменил указ 1686 года о передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, заявив тем самым свои права на украинское православие, и снял анафему с глав двух неканонических церковных структур.

В Российской православной церкви такое решение Константинополя назвали легализацией раскола.