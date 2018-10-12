Конференция «Performance Marketing Moscow 2018» пройдет в Москве 17 октября

Пятая профессиональная конференция «Performance Marketing Moscow 2018» посвящена сфере перфоманс-маркетинга. Мероприятие включает 12 лекций от мировых топ-менеджеров.

Коференция состоится в кинотеатре «Октябрь». Организаторы «Performance Marketing Moscow» — digital-агентство RTA и Российская ассоциация электротехнических компаний. Впервые на одной площадке пройдут выступления маркетингового директора UBER Марио Винаско, директора по развитию бизнеса Viber Атанаса Райкова, директора диджитал трансформации Walmart Павана Пидугу, директора по развитию бизнеса Twitter Джона Игана и российского генерального директора Pandora Натальи Сахниной.

Лекции будут посвящены искусственному интеллекту, рекламе, эффективному использованию данных, главным изменениям в области PR, будущим форматам. Конференцию посетят представители ТОП-1000 рекламодателей.

Генеральными партнерами РММ в 2018 году стали гостиничный холдинг «Самфар» и журнал-икона американских предпринимателей «Inc.». Участники помимо знаний и новых влиятельных знакомств получат множество подарков. Посмотреть список подарков и приобрести билеты можно по этой ссылке.