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Собянин снял с поста замглавы департамента труда и соцзащиты населения столицы

Собянин снял с поста замглавы департамента труда и соцзащиты населения столицы

 Путин поздравил сотрудников Росреестра с 10-летием создания федеральной службы

Путин поздравил сотрудников Росреестра с 10-летием создания федеральной службы
Лукашенко угостил Путина драниками в доме своего детства

Лукашенко угостил Путина драниками в доме своего детства

 Климкин призвал УПЦ присоединиться к переговорам о вхождении в автокефалию

Климкин призвал УПЦ присоединиться к переговорам о вхождении в автокефалию
Трамп посетит штаты Флорида и Джорджия, пострадавшие от урагана «Майкл»

Трамп посетит штаты Флорида и Джорджия, пострадавшие от урагана «Майкл»

 Посольство РФ не получает от британских властей ответов на вопросы о Глушкове

Посольство РФ не получает от британских властей ответов на вопросы о Глушкове
19:47   12 Октября 2018
Россия

Конференция «Performance Marketing Moscow 2018» пройдет в Москве 17 октября

Конференция «Performance Marketing Moscow 2018» пройдет в Москве 17 октября

Пятая профессиональная конференция «Performance Marketing Moscow 2018» посвящена сфере перфоманс-маркетинга. Мероприятие включает 12 лекций от мировых топ-менеджеров.

Коференция состоится в кинотеатре «Октябрь». Организаторы «Performance Marketing Moscow» — digital-агентство RTA и Российская ассоциация электротехнических компаний. Впервые на одной площадке пройдут выступления маркетингового директора UBER Марио Винаско, директора по развитию бизнеса Viber Атанаса Райкова, директора диджитал трансформации Walmart Павана Пидугу, директора по развитию бизнеса Twitter Джона Игана и российского генерального директора Pandora Натальи Сахниной.

Лекции будут посвящены искусственному интеллекту, рекламе, эффективному использованию данных, главным изменениям в области PR, будущим форматам. Конференцию посетят представители ТОП-1000 рекламодателей.

Генеральными партнерами РММ в 2018 году стали гостиничный холдинг «Самфар» и журнал-икона американских предпринимателей «Inc.». Участники помимо знаний и новых влиятельных знакомств получат множество подарков. Посмотреть список подарков и приобрести билеты можно по этой ссылке.

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Автор: Анна Манц
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