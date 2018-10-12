Экс-главу одного из управлений администрации Ижевска задержали за злоупотребления

Бывшего начальника одного из управлений администрации города Ижевск в пятницу задержали по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями.

Об этом со ссылкой на собственный источник в полиции Удмуртии сообщает агентство ТАСС.

«Бывший начальник одного из управлений администрации Ижевска задержан», - говорится в сообщении.

Там же отмечается, что поводом для задержания чиновника стали подозрения в злоупотреблениях служебными полномочиями.

Ранее в пятницу СМИ сообщили, что оперативники проводят следственные действия в здании Ижевской администрации. По информации источников в полиции, следственные действия сопровождались изъятием документов и были связаны с деятельностью бывшего руководителя одного из управлений Ижевской администрации. Имя заподозренного в злоупотреблении полномочиями чиновника не называется.