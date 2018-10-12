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19:21   12 Октября 2018
Политика

Постпред РФ: Обвинения о подготовке «кибератак» на ОЗХО — провокация

Постпред РФ: Обвинения о подготовке «кибератак» на ОЗХО — провокация

Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил об этом в интервью телеканалу Ruptly.

Постпред уверен, что подобные обвинения являются провокацией. Это попытка загнать Москву в угол за позицию по недопущению процесса дальнейшей политизации организации, подчеркнул Шульгин. 

Также постпред рассказал об обвинениях в якобы проведении «кибератак» россиянами. Политик сообщил, что российская ситуация дала разъяснения: четверо специалистов приезжали в Нидерланды в апреле этого года. Они проверяли безопасность систем коммуникации посольства России.

«Это обычная практика», — подчеркнул Шульгин.

В начале октября минобороны Нидерландов заявило о предотвращении «кибератаки» на ОЗХО. По информации ведомства, ее хотели провести четверо граждан России. Глава министерства Анк Бэйлевелд заявила, что их депортировали из страны в апреле текущего года.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #нидерланды #озхо #кибератаки

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