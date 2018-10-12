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Лукашенко угостил Путина драниками в доме своего детства

Лукашенко угостил Путина драниками в доме своего детства

 Климкин призвал УПЦ присоединиться к переговорам о вхождении в автокефалию

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19:10   12 Октября 2018
Весь мир

ЕС не обсуждал возможность введения антироссийских санкций из-за «кибератаки на ОЗХО»

ЕС не обсуждал возможность введения антироссийских санкций из-за «кибератаки на ОЗХО»

Глава министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что вопрос о возможном введении антироссийских санкций из-за «кибератаки на ОЗХО» не обсуждался на совете глав МИД Евросоюза.

Во второй половине 2018 года Австрия председательствует в Совете Евросоюза. Австрийский политик провела переговоры с министром иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком. Она указала, что если вопрос о введении ограничительных мер встанет на повестку дня, то необходимо для решения созвать совет всех государств, входящих в состав Евросоюза.

Австрия поддерживает Нидерланды и не приемлет хакерских аттак на системы Организации по запрещению химического оружия. Ранее страна заявляла, что ждет полного расследования и готовности России к сотрудничеству. Москва отрицает все обвинения о хакерских атаках, никаких доказательств Нидерланды и поддерживающие ее государства все еще не предоставили. 

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Автор: Анна Манц
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