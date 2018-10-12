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 Путин поздравил сотрудников Росреестра с 10-летием создания федеральной службы

Путин поздравил сотрудников Росреестра с 10-летием создания федеральной службы
Лукашенко угостил Путина драниками в доме своего детства

Лукашенко угостил Путина драниками в доме своего детства

 Климкин призвал УПЦ присоединиться к переговорам о вхождении в автокефалию

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18:43   12 Октября 2018
Ближнее зарубежье

МИД ДНР: Порошенко усугубляет конфликт в Донбассе

МИД ДНР: Порошенко усугубляет конфликт в Донбассе

Полномочный представитель Донецкой Народной Республики в контактной группе, исполняющая обязанности главы МИД Наталья Никонорова заявила, что президент Украины Петр Порошенко призывами только усугубляет конфликт на линии соприкосновения в Донбассе.

Об этом сообщает РИА Новости. Порошенко на учениях «Чистое небо» в Хмельницкой области приказал военным стрелять на территории Донбасса, чтобы «сохранить жизни». По мнению и.о. министра иностранных дел республики, украинский лидер «провоцирует эскалацию на линии соприкосновения сторон», вместо исполнения договора о мирном урегулировании.

Полпред ДНР указала, что такое поведение абсурдно и показывает только его истинные намерения. Она заявила, что это «грубейшее нарушение, как минских соглашений, так и международного гуманитарного права, которое становится тотальным на фоне абсолютного бездействия западных кураторов Украины».

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Автор: Анна Манц
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