МИД ДНР: Порошенко усугубляет конфликт в Донбассе

Полномочный представитель Донецкой Народной Республики в контактной группе, исполняющая обязанности главы МИД Наталья Никонорова заявила, что президент Украины Петр Порошенко призывами только усугубляет конфликт на линии соприкосновения в Донбассе.

Об этом сообщает РИА Новости. Порошенко на учениях «Чистое небо» в Хмельницкой области приказал военным стрелять на территории Донбасса, чтобы «сохранить жизни». По мнению и.о. министра иностранных дел республики, украинский лидер «провоцирует эскалацию на линии соприкосновения сторон», вместо исполнения договора о мирном урегулировании.

Полпред ДНР указала, что такое поведение абсурдно и показывает только его истинные намерения. Она заявила, что это «грубейшее нарушение, как минских соглашений, так и международного гуманитарного права, которое становится тотальным на фоне абсолютного бездействия западных кураторов Украины».