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Лукашенко угостил Путина драниками в доме своего детства

Лукашенко угостил Путина драниками в доме своего детства

 Климкин призвал УПЦ присоединиться к переговорам о вхождении в автокефалию

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18:39   12 Октября 2018
Ближнее зарубежье

Минобороны Украины: Интенсивность взрывов в арсенале под Черниговом усилилась

Минобороны Украины: Интенсивность взрывов в арсенале под Черниговом усилилась

Причиной тому в ведомстве считают порывы ветра, который образует новые очаги тления.

В минувший вторник на территории арсенала под Черниговом произошел взрыв, повлекший пожар. Власти эвакуировали жителей близлежащих поселков, пострадавших нет.

На складе хранилось почти 70 тысяч тонн боеприпасов, больше половины из них пригодны для использования.

В четверг украинские специалисты почти потушили пожар, осталось лишь два очага тления. В пятницу, 12 октября, ветер усилился, и-за чего появились новые тлеющие очаги. Интенсивность взрывов боеприпасов снова увеличилась, сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

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Автор: Павел Никифоров
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