Двадцать крупных российских компаний подключились к конкурсу «Лидеры России»

Крупнейшие российские корпорации стали партнерами стартовавшего в среду всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России», и предоставили участникам возможность пройти стажировку и обучение в своих корпоративных университетах.

Об этом сообщает пресс-служба автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей», на платформе которой уже второй раз проводится конкурс «Лидеры России».

Партнерами конкурса, как сообщается, стали такие отечественные гиганты, как «Газпром нефть», «Роснефть», «Лукойл», НЛМК, «Норникель», «Русал», «Северсталь», «Сибур», «Рускгидро», «Ростех», «Росатом», «Роскосмос», «Россети», «Ростелеком», «Аэрофлот», РЖД, «Сбербанк», «Интер РАО», «ТВ-Новости», а также образовательный фонд «Талант и успех».

Компании-партнеры сформируют пул вакансий и стажировок, которые по окончанию конкурса будут предложены победителям и финалистам. А во время конкурса участники получат доступ к ряду образовательных программ, в том числе в онлайн-формате.

Как заявил руководитель конкурса, генеральный директор АНО Алексей Комиссаров, компании-партнеры нацелены на выявление и развитие управленческих талантов и некоторые из них рассматривают будущих финалистов и победителей в качестве возможных кандидатов на должности в Москве и регионах.

«В результате положительный эффект от конкурса получат как участники, так и сами компании-партнеры», - подчеркнул Комиссаров.

Прием заявок на участие конкурсе управленцев стартовал в среду 10 октября и продлится до 24 октября. Потом будут дистанционный этап, региональные полуфиналы и завершится конкурс в марте следующего года в Москве.

В числе нововведений конкурса, помимо подключения компаний-партнеров, увеличение возраста его участников на пять лет и допуск к соревнованию соотечественников, проживающих не только в России, но в любой стране мира.