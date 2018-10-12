СК попросил продлить арест экс-замминистра культуры до 17 января

Следственный комитет России попросил суд продлить арест бывшего заместителя главы министерства культуры Григория Пирумова, который обвинен в мошенничестве, до 17 января.

Представитель суда Юнона Царева сообщила, что в орган поступило ходатайство следственных органов. Дата рассмотрения заявления еще не назначена.

17 мая Пирумов и руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников были задержаны по обвинению в мошенничестве на сумму в 450 миллионов рублей при строительстве новых корпусов государственного музея «Эрмитаж». Басманный суд заключил их под стражу. Согласно данным следствия, Пирумов и Колесников заключили государственный контракт, без его дальнейшего исполнения.