Волкер работает на разрушение минских соглашений — МИД РФ

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер отвергает инициативу Москвы о создании миссии ООН в Донбассе и работает на разрушение минских договоренностей, заявили в министерстве иностранных дел РФ.

МИД РФ напомнил, что минские договоренности подписали представители ДНР и ЛНР, которые являются сторонами наравне с Киевом. В дипведомстве задаются вопросом, читал ли Курт Волкер основополагающие документы украинского урегулирования.

Спецпредставитель США по Украине назвал инициативу РФ по размещению миротворцев в Донбассе неприемлемой. По его словам, тогда сохранятся ДНР и ЛНР. Москва «восприняла с недоумением» заявление Волкера.

В министерстве иностранных дел РФ предположили, что Волкер продвигает концепцию «полной оккупации территории ДНР и ЛНР», чтобы принудительно передать Донбасс под контроль киевских властей, а не предоставить региону особого статуса и обезопасить население, как договаривались в Минске.

Russia continues to fuel & direct the fighting in eastern Ukraine in contravention of the Minsk agreements. ???????? committed to a ceasefire, the withdrawal of heavy weapons/foreign fighters, and the disbanding of illegal armed formations, but does opposite. Time for #peace4Ukraine https://t.co/hRQLDKBDvK