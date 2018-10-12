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18:28   12 Октября 2018
Россия

Волкер работает на разрушение минских соглашений — МИД РФ

Волкер работает на разрушение минских соглашений — МИД РФ

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер отвергает инициативу Москвы о создании миссии ООН в Донбассе и работает на разрушение минских договоренностей, заявили в министерстве иностранных дел РФ.

МИД РФ напомнил, что минские договоренности подписали представители ДНР и ЛНР, которые являются сторонами наравне с Киевом. В дипведомстве задаются вопросом, читал ли Курт Волкер основополагающие документы украинского урегулирования.

Волкер работает на разрушение минских соглашений — МИД РФ

Спецпредставитель США по Украине назвал инициативу РФ по размещению миротворцев в Донбассе неприемлемой. По его словам, тогда сохранятся ДНР и ЛНР. Москва «восприняла с недоумением» заявление Волкера.

«Выступая на словах за минские соглашения, Курт Волкер на деле работает на их разрушение»,  — подчеркнули в МИД РФ.

В министерстве иностранных дел РФ предположили, что Волкер продвигает концепцию «полной оккупации территории ДНР и ЛНР», чтобы принудительно передать Донбасс под контроль киевских властей, а не предоставить региону особого статуса и обезопасить население, как договаривались в Минске. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #донбасс #украина #мид #волкер

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