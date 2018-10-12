Пловчиха из Подмосковья победила на III юношеской Олимпиаде в Аргентине
Жительница Московской области Анастасия Макарова завоевала золото на III летних юношеских Олимпийских играх в столице Аргентин – Буэенос-Айресе.
Об этом в пятницу вечером со ссылкой на областное Министерство спорта, сообщает интернет-издание «Подмосковье Сегодня».
В ведомстве уточнили, что девушка заняла первое место в эстафете 4х100 вольным стилем в составе сборной команды. Также сообщается, что это уже четвертая медаль, завоеванная Анастасией Макаровой на юношеских Олимпийских Играх, при чем вторая золотая.
«Наша спортсменка показывает феноменальные результаты на этих соревнованиях», - заявил руководитель Подмосковного Минспорта Роман Терюшков.
Также он подчеркнул, что Олимпиада в Буэнос-Айресе лишь еще раз доказала, что Анастасию Макарову ждет большой успех, когда она выйдет на взрослый уровень.