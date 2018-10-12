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18:21   12 Октября 2018
Россия

Пловчиха из Подмосковья победила на III юношеской Олимпиаде в Аргентине

Пловчиха из Подмосковья победила на III юношеской Олимпиаде в Аргентине

Жительница Московской области Анастасия Макарова завоевала золото на III летних юношеских Олимпийских играх в столице Аргентин – Буэенос-Айресе.

Об этом в пятницу вечером со ссылкой на областное Министерство спорта, сообщает интернет-издание  «Подмосковье Сегодня».

В ведомстве уточнили, что девушка заняла первое место в эстафете 4х100 вольным стилем в составе сборной команды. Также сообщается, что это уже четвертая медаль, завоеванная Анастасией Макаровой на юношеских Олимпийских Играх, при чем вторая золотая.

«Наша спортсменка показывает феноменальные результаты на этих соревнованиях», - заявил руководитель Подмосковного Минспорта Роман Терюшков.

Также он подчеркнул, что Олимпиада в Буэнос-Айресе лишь еще раз доказала, что Анастасию Макарову ждет большой успех, когда она выйдет на взрослый уровень.

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Автор: Александр Люблинский
#спорт #подмосковье #пловчиха #золото #юношескаяолимпиада

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