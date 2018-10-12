Трамп: Все хотят видеть Иванку на посту постпреда США в ООН

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter сообщение о том, что все хотят видеть его дочь на посту американского постоянного представителя в Организации Объединенных Наций. Также он заметил, что она была бы невероятной в этой должности.

В посте также написано, что до него уже доносятся слухи о кумовстве. В правительстве уже есть замечательные люди, которые хотят занять этот пост, завершил Трамп.

So nice, everyone wants Ivanka Trump to be the new United Nations Ambassador. She would be incredible, but I can already hear the chants of Nepotism! We have great people that want the job. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 октября 2018 г.

10 октября американский лидер говорил о пяти кандидатурах на должность постпреда США. Потом он исключил из перечня экс-советника Дину Пауэлл. Как писали Reuters, ее возвращение в команду президента не оценила администрация Белого дома.

Нынешний постоянный представитель США в ООН Никки Хейли недавно заявила об окончании ее работы в январе следующего года. Она заняла должность спустя четыре дня после инаугурации Трампа — 20 января 2017 года. На пресс-конференции в Белом доме Хейли указала, что уходит не по личным причинам.