Трамп: Все хотят видеть Иванку на посту постпреда США в ООН

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter сообщение о том, что все хотят видеть его дочь на посту американского постоянного представителя в Организации Объединенных Наций. Также он заметил, что она была бы невероятной в этой должности.

В посте также написано, что до него уже доносятся слухи о кумовстве. В правительстве уже есть замечательные люди, которые хотят занять этот пост, завершил Трамп.

So nice, everyone wants Ivanka Trump to be the new United Nations Ambassador. She would be incredible, but I can already hear the chants of Nepotism! We have great people that want the job.