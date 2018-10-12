Аксенов поручил расследовать отмену льгот «Крымэнерго»

Глава Республики Крым Сергей Аксенов написал об этом на странице в твиттере.

Политик сообщил, что на его имя пришла жалоба жительницы микрорайона Каменка в Симферополе. По ее словам, ГУП РК «Крымэнерго» отменило льготный тариф на электроэнергию для клиентов, живущих в этом районе города.

Уведомление абоненты получили. В документе поясняется, что компания отменит льготу, если жильцы не предоставят бумаг, подтверждающих статус дома. Также нужен техпаспорт, где указано, что в здании установлен электрокотел.

Аксенов добавил, что глава Минэнерго Крыма Вадим Белик отдал распоряжение о возврате льготного тарифа. В ближайшее время пройдет служебное расследование, в котором специалисты установят виновных.