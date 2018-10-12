Суд арестовал еще одного участника драки футболистов с чиновниками

Тверской суд Москвы арестовал задержанного соучастника драки футболистов с чиновниками — Александра Протасовицкого. Наказание назначено в соответствии со статьей Уголовного кодекса «Хулиганство». Под стражей преступник пробудет до 8 декабря.

8 октября нападающий футбольного клуба «Зенит» и полузащитник «Краснодара» избили стулом сотрудников Министерства промышленности и торговли РФ и водителя телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Руководитель пресс-службы министерства Залина Корнилова сообщала, что директор департамента автомобильной промышленности железнодорожного машиностроения Денис Пак, гендиректор «НАМИ» Сергей Гайсин и водитель получили необходимую медицинскую помощь. Полиция Москвы возбудила уголовное дело по статье УК РФ «Хулиганство». 10 октября состоялся допрос футболистов, на котором оба хулигана признали вину, однако не по всем эпизодам уголовного дела. Также был задержал младший брат Кокорина как соучастник преступления.