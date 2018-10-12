Мы в соц.сетях:
Собянин снял с поста замглавы департамента труда и соцзащиты населения столицы

Собянин снял с поста замглавы департамента труда и соцзащиты населения столицы

 Путин поздравил сотрудников Росреестра с 10-летием создания федеральной службы

Путин поздравил сотрудников Росреестра с 10-летием создания федеральной службы
Лукашенко угостил Путина драниками в доме своего детства

Лукашенко угостил Путина драниками в доме своего детства

 Климкин призвал УПЦ присоединиться к переговорам о вхождении в автокефалию

Климкин призвал УПЦ присоединиться к переговорам о вхождении в автокефалию
Трамп посетит штаты Флорида и Джорджия, пострадавшие от урагана «Майкл»

Трамп посетит штаты Флорида и Джорджия, пострадавшие от урагана «Майкл»

 Посольство РФ не получает от британских властей ответов на вопросы о Глушкове

Посольство РФ не получает от британских властей ответов на вопросы о Глушкове
Собянин снял с поста замглавы департамента труда и соцзащиты населения столицы

Собянин снял с поста замглавы департамента труда и соцзащиты населения столицы

 Путин поздравил сотрудников Росреестра с 10-летием создания федеральной службы

Путин поздравил сотрудников Росреестра с 10-летием создания федеральной службы
Лукашенко угостил Путина драниками в доме своего детства

Лукашенко угостил Путина драниками в доме своего детства

 Климкин призвал УПЦ присоединиться к переговорам о вхождении в автокефалию

Климкин призвал УПЦ присоединиться к переговорам о вхождении в автокефалию
Трамп посетит штаты Флорида и Джорджия, пострадавшие от урагана «Майкл»

Трамп посетит штаты Флорида и Джорджия, пострадавшие от урагана «Майкл»

 Посольство РФ не получает от британских властей ответов на вопросы о Глушкове

Посольство РФ не получает от британских властей ответов на вопросы о Глушкове
18:01   12 Октября 2018
Весь мир

Президиум Турции предложил оставить войска в Ливане еще на год

Президиум Турции предложил оставить войска в Ливане еще на год

Президиум Великого национального собрания Турции подал предложение парламенту пролить развертывание турецких войск на территории Ливана в составе временных сил ООН сроком на год.

Об этом в пятницу сообщают местные СМИ, отмечая, что таким образом турецкие военнослужащие останутся на территории Ливана в составе Временных сил Организации Объединенных наций в Ливане (UNIFIL) до 31 августа 2019 года.

Миссия UNIFIL была создана в 1978 году, после того, как территорию Ливана покинула армия Израиля – миротворческие силы были введены для того, чтобы помочь ливанскому правительству восстановить полномочия и обеспечить безопасность.

В составе миротворческой миссии в Ливане находятся порядка 10 600 военнослужащих из 40 стран мира.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#турция #миротворцы #парламент #ливан

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...