Президиум Турции предложил оставить войска в Ливане еще на год

Президиум Великого национального собрания Турции подал предложение парламенту пролить развертывание турецких войск на территории Ливана в составе временных сил ООН сроком на год.

Об этом в пятницу сообщают местные СМИ, отмечая, что таким образом турецкие военнослужащие останутся на территории Ливана в составе Временных сил Организации Объединенных наций в Ливане (UNIFIL) до 31 августа 2019 года.

Миссия UNIFIL была создана в 1978 году, после того, как территорию Ливана покинула армия Израиля – миротворческие силы были введены для того, чтобы помочь ливанскому правительству восстановить полномочия и обеспечить безопасность.

В составе миротворческой миссии в Ливане находятся порядка 10 600 военнослужащих из 40 стран мира.