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Лукашенко угостил Путина драниками в доме своего детства

Лукашенко угостил Путина драниками в доме своего детства

 Климкин призвал УПЦ присоединиться к переговорам о вхождении в автокефалию

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17:53   12 Октября 2018
Ближнее зарубежье

Порошенко пожаловался на критику его стратегии урегулирования в Донбассе

Порошенко пожаловался на критику его стратегии урегулирования в Донбассе

Украинский лидер Петр Порошенко сообщил, что с 2016 по 2018 года в ВСУ на службу по контракту пришли более 130 тысяч человек. По его словам, именно контрактники служат в зоне проведения ООС.

Президент Украины напомнил, что призывников на фронт не отправляют. Порошенко написал в Twitter, что разделяет мнение 60 процентов украинцев, которые высказались за политико-дипломатическое урегулирование ситуации в Донбассе. 

«Это и есть моя стратегия борьбы за мир», — подчеркнул Порошенко. 

Президента Украины критикуют за выбор политико-дипломатического урегулирования. Порошенко объяснил, что с одной стороны — украинские «ястребы», которые не осознают всех последствий военного сценария. С другой стороны — пятая колонна и капитулянты, которые навязывают Киеву так называемый «мир».

Порошенко добавил, что в ДНР и ЛНР живут не только «враги и наемники», но и украинцы. Политико-дипломатическое урегулирование — залог мира, но для реализации стратегии нужны не только опытные дипломаты, но и высокопрофессиональные военные, резюмировал президент Украины.

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Автор: Анатолий Кубарев
#порошенко #донбасс #украина #урегулирование

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