Порошенко пожаловался на критику его стратегии урегулирования в Донбассе

Украинский лидер Петр Порошенко сообщил, что с 2016 по 2018 года в ВСУ на службу по контракту пришли более 130 тысяч человек. По его словам, именно контрактники служат в зоне проведения ООС.

Президент Украины напомнил, что призывников на фронт не отправляют. Порошенко написал в Twitter, что разделяет мнение 60 процентов украинцев, которые высказались за политико-дипломатическое урегулирование ситуации в Донбассе.

«Это и есть моя стратегия борьбы за мир», — подчеркнул Порошенко.

Президента Украины критикуют за выбор политико-дипломатического урегулирования. Порошенко объяснил, что с одной стороны — украинские «ястребы», которые не осознают всех последствий военного сценария. С другой стороны — пятая колонна и капитулянты, которые навязывают Киеву так называемый «мир».

Порошенко добавил, что в ДНР и ЛНР живут не только «враги и наемники», но и украинцы. Политико-дипломатическое урегулирование — залог мира, но для реализации стратегии нужны не только опытные дипломаты, но и высокопрофессиональные военные, резюмировал президент Украины.