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Путин поздравил сотрудников Росреестра с 10-летием создания федеральной службы
Лукашенко угостил Путина драниками в доме своего детства

Лукашенко угостил Путина драниками в доме своего детства

 Климкин призвал УПЦ присоединиться к переговорам о вхождении в автокефалию

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17:33   12 Октября 2018
Россия

Суд арестовал возможного виновника ДТП в Чувашии, где погибли 11 человек

Суд арестовал возможного виновника ДТП в Чувашии, где погибли 11 человек

Ходатайство об аресте подозреваемого внесло управление МВД по Чувашской Республике, сообщает пресс-служба ведомства.

Авария произошла в четверг, 11 октября, на трассе М-7. Столкнулись грузовик Mercedes и микроавтобус Fiat, в котором находились пассажиры.

По версии следствия, 58-летний водитель грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом. От столкновения погибли 11 человек. Еще восемь человек травмированы, среди них — оба водителя.

МВД по Чувашии возбудило уголовное дело по части пятой статьи 264 УК РФ.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #общество #чувашия

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