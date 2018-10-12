Суд арестовал возможного виновника ДТП в Чувашии, где погибли 11 человек

Ходатайство об аресте подозреваемого внесло управление МВД по Чувашской Республике, сообщает пресс-служба ведомства.

Авария произошла в четверг, 11 октября, на трассе М-7. Столкнулись грузовик Mercedes и микроавтобус Fiat, в котором находились пассажиры.

По версии следствия, 58-летний водитель грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом. От столкновения погибли 11 человек. Еще восемь человек травмированы, среди них — оба водителя.

МВД по Чувашии возбудило уголовное дело по части пятой статьи 264 УК РФ.