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17:36   12 Октября 2018
Весь мир

СМИ: Глава NASA уверен в надежности и безопасности российских «Союзов»

СМИ: Глава NASA уверен в надежности и безопасности российских «Союзов»

Глава американского космического агентства NASA Джим Брайденстайн заявил в пятницу, что инцидент с аварийным пуском российского корабля «Союз МС-10» указал на важность наличия альтернативных вариантов отправки людей в космос.

Заявление Брайденстайна приводит агентство Reuters.

При этом приводится заявление главы NASA о том, что он полностью уверен в том, что российские корабли «Союз» надежны и безопасны.

Аварийный пуск корабля «Союз МС-10», на борту которого находились члены экипажа МКС российский космонавт Алексей Овичнин и американский астронавт Ник Хейг, был произведен накануне – 11 октября и закончился аварийным приземлением спустя несколько минут после старта.

Космонавты остались живы и не пострадали. При этом Клава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что система спасения корабля «Союз» продемонстрировала свою «исключительную надежность».

СМИ: Глава NASA уверен в надежности и безопасности российских «Союзов»

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Автор: Александр Люблинский
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