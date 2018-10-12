СМИ: Глава NASA уверен в надежности и безопасности российских «Союзов»

Глава американского космического агентства NASA Джим Брайденстайн заявил в пятницу, что инцидент с аварийным пуском российского корабля «Союз МС-10» указал на важность наличия альтернативных вариантов отправки людей в космос.

Заявление Брайденстайна приводит агентство Reuters.

При этом приводится заявление главы NASA о том, что он полностью уверен в том, что российские корабли «Союз» надежны и безопасны.

Аварийный пуск корабля «Союз МС-10», на борту которого находились члены экипажа МКС российский космонавт Алексей Овичнин и американский астронавт Ник Хейг, был произведен накануне – 11 октября и закончился аварийным приземлением спустя несколько минут после старта.

Космонавты остались живы и не пострадали. При этом Клава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что система спасения корабля «Союз» продемонстрировала свою «исключительную надежность».