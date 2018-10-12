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17:26   12 Октября 2018
Россия

Представитель Роскосмоса назвал возможную причину аварии ракеты «Союз-ФГ»

Представитель Роскосмоса назвал возможную причину аварии ракеты «Союз-ФГ»

Окончательных версий нет, но понятна непосредственная причина аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ», сообщил исполнительный директор по пилотируемым программам Роскосмоса Сергей Крикалев.

По его словам, когда первая и вторая ступени разделялись, тогда соприкоснулись элементы и произошло отклонение от штатной траектории и, похоже, разрушилась нижняя часть второй ступени. Крикалев добавил, что ракета прекратила нормальный полет, но автоматика отработала штатно. Экипаж вернулся на Землю. 

«Произошло столкновение одного из боковых элементов, который является частью первой ступени», — объяснил Крикалев. 

Государственная комиссия выясняет причины аварии и к 20 октября сообщит результаты. Элементы конструкции «Союза-ФГ», которые нашли в Казахстане, помогут проанализировать причины случившегося. После этого примут необходимые меры и продолжат полеты, резюмировал Крикалев.

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Автор: Анатолий Кубарев
#авария #причины #роскосмос #союз-фг

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