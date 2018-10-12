Суд Турции освободил американского пастора Эндрю Брансона из-под домашнего ареста.

Сегодня прошло судебное заседание по делу Брансона. Турецкий суд приговорил его к трем годам одному месяцу и 15 дням лишения свободы. Запрет на выезд из страны снят. Брансон сообщил, что он не виновен, любит Турцию и хочет быть оправданным. Трамп поддержал пастора в Twitter:

Working very hard on Pastor Brunson! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 октября 2018 г.