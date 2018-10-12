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 Путин поздравил сотрудников Росреестра с 10-летием создания федеральной службы

Путин поздравил сотрудников Росреестра с 10-летием создания федеральной службы
Лукашенко угостил Путина драниками в доме своего детства

Лукашенко угостил Путина драниками в доме своего детства

 Климкин призвал УПЦ присоединиться к переговорам о вхождении в автокефалию

Климкин призвал УПЦ присоединиться к переговорам о вхождении в автокефалию
Трамп посетит штаты Флорида и Джорджия, пострадавшие от урагана «Майкл»

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17:06   12 Октября 2018
Весь мир

Трамп: Пастор Брансон скоро вернется домой

Трамп: Пастор Брансон скоро вернется домой

Суд Турции освободил американского пастора Эндрю Брансона из-под домашнего ареста.

Сегодня прошло судебное заседание по делу Брансона. Турецкий суд приговорил его к трем годам одному месяцу и 15 дням лишения свободы. Запрет на выезд из страны снят. Брансон сообщил, что он не виновен, любит Турцию и хочет быть оправданным. Трамп поддержал пастора в Twitter:

 

 

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Автор: Анна Манц
#суд #трамп #твиттер #пастор #брансон

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