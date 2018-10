Турецкий суд освободил пастора из США Эндрю Брансона, которого обвиняли в покушении на государственный строй Турции.

Об этом в пятницу сообщает CNN, отмечая, что пастор Брансон был задержан два года назад по обвинению в содействии организации попытки госпереворота летом 2016 года, целью которого было отстранение от власти президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Попытка госпереворота была предпринята частью турецких военных в ночь с 15 на 16 июля 2016 года в Анкаре и Стамбуле. Она закончилась неудачей, несмотря на то, что мятежникам удалось поднять в воздух боевую авиацию и вывести на улицы танки.

Эрдогану скрылся от путчистов, прилетел в Стамбул и вышел в эфир одного из незахваченных телеканалов. В обращении к народу Эрдоган назвал переворот незаконным и призвал сторонников сопротивляться путчистам. Также верность президенту сохранила полиция и часть вооруженных сил.

Американец Эндрю Брансон, возглавлявший в Турции евангелистскую церковь, был арестован в ноябре 2016 года по обвинению в подрыве государственного строя Турции. Вместе с ним задержали и его жену, которую спустя две недели отпустили. Сам пастор Брансон провел в заключении немногим меньше двух лет.

JUST IN: A Turkish court has freed Andrew Brunson two years after the American pastor was detained, accused of helping to plot a coup against President Recep Tayyip Erdogan https://t.co/oWajAGUCho pic.twitter.com/tZ1588Pt4b