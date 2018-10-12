Убитую журналистку Маринову похоронили в Болгарии

Проститься с девушкой кроме родственников и друзей пришли сотни людей, сообщает телеканал Nova. Похороны прошли в городе Русе.

Викторию Маринову убили 6 октября во время пробежки. По версии следствия, инцидент связан с ее расследованием о так называемом GPGate — скандале о хищении средств из фондов Евросоюза.

Полиция в убийстве подозревает 21-летнего Северина Красимирова. Молодого человека задержали в Германии. В ФРГ юноша сбежал после нападения на журналистку.

Красимиров ждет экстрадиции на родину. Процесс займет около 10 дней. Подсудимый хочет отбывать наказание в Германии, так как уверен, что в Болгарии его убьют.