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 Путин поздравил сотрудников Росреестра с 10-летием создания федеральной службы

Путин поздравил сотрудников Росреестра с 10-летием создания федеральной службы
Лукашенко угостил Путина драниками в доме своего детства

Лукашенко угостил Путина драниками в доме своего детства

 Климкин призвал УПЦ присоединиться к переговорам о вхождении в автокефалию

Климкин призвал УПЦ присоединиться к переговорам о вхождении в автокефалию
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16:58   12 Октября 2018
Весь мир

Убитую журналистку Маринову похоронили в Болгарии

Убитую журналистку Маринову похоронили в Болгарии

Проститься с девушкой кроме родственников и друзей пришли сотни людей, сообщает телеканал Nova. Похороны прошли в городе Русе.

Викторию Маринову убили 6 октября во время пробежки. По версии следствия, инцидент связан с ее расследованием о так называемом GPGate — скандале о хищении средств из фондов Евросоюза.

Полиция в убийстве подозревает 21-летнего Северина Красимирова. Молодого человека задержали в Германии. В ФРГ юноша сбежал после нападения на журналистку.

Красимиров ждет экстрадиции на родину. Процесс займет около 10 дней. Подсудимый хочет отбывать наказание в Германии, так как уверен, что в Болгарии его убьют.

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Автор: Павел Никифоров
#германия #политика #болгария #маринова

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