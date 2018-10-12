Украинское правительство разработает законы о госгранице с Россией на море

Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) поручил Кабинету министров в течение месяца разработать и внести в Верховную Раду проекты законов об установлении в Азовском и Черном морях, а также в Керченском проливе срединной линии

Указ о введении в действии принятого в пятницу решения СНБО подписал президент страны Петр Порошенко.

«Кабинету министров принять в месячный срок решение относительно внесения в Верховную раду проектов законов о внутренних водах, территориальное море и прилегающую зону Украины с определением координат средней линии», - говорится в документе.

Кроме того, МИД Украины получил поручение довести до сведения России и ООН установленные координаты срединной линии в Азовском и Черном морях и в Керченском проливе, подчеркнув, что эта линия является государственной границей между внутренними водами России и Украины вплоть до заключения между странами двустороннего соглашения.