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Лукашенко угостил Путина драниками в доме своего детства

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 Климкин призвал УПЦ присоединиться к переговорам о вхождении в автокефалию

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16:50   12 Октября 2018
Ближнее зарубежье

Украинское правительство разработает законы о госгранице с Россией на море

Украинское правительство разработает законы о госгранице с Россией на море

 Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) поручил Кабинету министров в течение месяца разработать и внести в Верховную Раду проекты законов об установлении в Азовском и Черном морях, а также в Керченском проливе срединной линии

Указ о введении в действии принятого в пятницу решения СНБО подписал президент страны Петр Порошенко.

«Кабинету министров принять в месячный срок решение относительно внесения в Верховную раду проектов законов о внутренних водах, территориальное море и прилегающую зону Украины с определением координат средней линии», - говорится в документе.

Кроме того, МИД Украины получил поручение довести до сведения России и ООН установленные координаты срединной линии в Азовском и Черном морях и в Керченском проливе, подчеркнув, что эта линия является государственной границей между внутренними водами России и Украины вплоть до заключения между странами двустороннего соглашения.

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Автор: Александр Люблинский
#порошенко #украина #снбо #госграница #морскаяграница

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