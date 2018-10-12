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Лукашенко угостил Путина драниками в доме своего детства

Лукашенко угостил Путина драниками в доме своего детства

 Климкин призвал УПЦ присоединиться к переговорам о вхождении в автокефалию

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16:36   12 Октября 2018
Ближнее зарубежье

Лукашенко призвал россиян и белорусов не учиться в западных вузах

Лукашенко призвал россиян и белорусов не учиться в западных вузах

Белорусский лидер уверен, что Москва и Минск должны сделать все, чтобы молодежь обеих стран училась в отечественных вузах. Политик заявил об этом во время форума в Могилеве.

Президент напомнил, что примерно 50 белорусов ежегодно поступают в российские вузы, а две тысячи уезжают в западные страны для получения образования. Закрывать границы нельзя, поэтому нужно сделать все для комфортного обучения студентов в России и Белоруссии, считает Лукашенко.

Глава государства предложил в следующем году провести Форум регионов двух государств по молодежной тематике. Президент уверен, что младшему поколению нужно привить желание работать и жить в родной стране. Именно от молодежи зависит будущее обеих государств.

Также Лукашенко высоко оценил проведение текущего форума, который сближает народы России и Белоруссии.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #белоруссия #лукашенко

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