Лукашенко призвал россиян и белорусов не учиться в западных вузах

Белорусский лидер уверен, что Москва и Минск должны сделать все, чтобы молодежь обеих стран училась в отечественных вузах. Политик заявил об этом во время форума в Могилеве.

Президент напомнил, что примерно 50 белорусов ежегодно поступают в российские вузы, а две тысячи уезжают в западные страны для получения образования. Закрывать границы нельзя, поэтому нужно сделать все для комфортного обучения студентов в России и Белоруссии, считает Лукашенко.

Глава государства предложил в следующем году провести Форум регионов двух государств по молодежной тематике. Президент уверен, что младшему поколению нужно привить желание работать и жить в родной стране. Именно от молодежи зависит будущее обеих государств.

Также Лукашенко высоко оценил проведение текущего форума, который сближает народы России и Белоруссии.