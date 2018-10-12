РФ предлагала НАТО консультации по избежанию военных инцидентов — МИД

Москва предлагала странам-членам Североатлантического альянса консультации с участием военных о недопущении опасных инцидентов, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

По его словам, Россия предложила провести консультации с участием военных со странами-членами НАТО, с которыми Москва заключала соответствующие соглашения о недопущении опасных инцидентов.

«Мы готовы с НАТО говорить на эту тему», — подчеркнул Грушко.

Замглавы МИД РФ добавил, что Североатлантическому альянсу нужно не только серьезно отнестись к предложению и вступить в диалог, но и подключить военных. Грушко считает, что в вопросе предотвращения опасных инцидентов только военные смогут договориться о безопасных дистанциях, например, сближения самолетов.