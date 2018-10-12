Банк «Русский Стандарт» находит работу должникам

Банк «Русский Стандарт» запустил масштабный бесплатный сервис помощи в трудоустройстве для клиентов, у которых возникают трудности с оплатой кредитов.

Об этом сообщает «News.ru». Пилот запустили в конце прошлого года. Должнику достаточно просто позвонить или прийти в отделение и сообщить о желании участвовать в проекте. Сотрудник найдет вакансии по профилю и направит их клиенту.

В программе могут участвовать люди, которые уже допустили просрочку, либо только лишились работы. Сервис работает почти по всей России. «Русский Стандарт» сотрудничает со многими крупными компаниями.

За текущий год в программе поучаствовало более 37 тысяч клиентов. Было направлено свыше 42 тысяч вакансий. Самыми популярными стали должности продавца, кассира, воспитателя и парикмахера. Также пользуются спросом и вакансии в транспортной сфере.

Ежемесячно банк получает около трех тысяч запросов на участие в проекте. Сервис уже помог вернуть восемь миллиардов долговых средств за период с января по сентябрь. Люди, участвующие в программе, получили возможность не пятнать кредитную историю и погасить задолженность.