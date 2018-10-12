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 Путин поздравил сотрудников Росреестра с 10-летием создания федеральной службы

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Лукашенко угостил Путина драниками в доме своего детства

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 Климкин призвал УПЦ присоединиться к переговорам о вхождении в автокефалию

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16:28   12 Октября 2018
Россия

Ступени аварийного «Союз МС-10» нашли в Казахстане

Ступени аварийного «Союз МС-10» нашли в Казахстане

Ступени аварийно приземлившегося в Казахстане космического корабля «Союз МС-10» обнаружили в Карагандинской области, сообщил официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики Нурсултан Нурахметов.

По его словам, все ступени нашли и завершили поиски, передает РИА Новости. В четверг, 11 октября, ракета-носитель «Союз-ФГ» не вывела «Союз МС-10» с новым экипажем Международной космической станции на орбиту. Российский космонавт Овчинин и американский астронавт Хейг эвакуировались в спасательной капсуле на Землю.

Госкомиссия под руководством главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина расследует нештатную ситуацию с ракетой-носителем и транспортным пилотируемым кораблем. Представили первые доклады, проанализировали телеметрическую информацию, которая поступила с «Союза-ФГ». Пилотируемые пуски к МКС приостановили до выяснения причин и обстоятельств аварии.

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Автор: Анатолий Кубарев
#казахстан #роскосмос #союз-фг #союз мс-10

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