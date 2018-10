Ступени аварийного «Союз МС-10» нашли в Казахстане

Ступени аварийно приземлившегося в Казахстане космического корабля «Союз МС-10» обнаружили в Карагандинской области, сообщил официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики Нурсултан Нурахметов.

По его словам, все ступени нашли и завершили поиски, передает РИА Новости. В четверг, 11 октября, ракета-носитель «Союз-ФГ» не вывела «Союз МС-10» с новым экипажем Международной космической станции на орбиту. Российский космонавт Овчинин и американский астронавт Хейг эвакуировались в спасательной капсуле на Землю.

Госкомиссия под руководством главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина расследует нештатную ситуацию с ракетой-носителем и транспортным пилотируемым кораблем. Представили первые доклады, проанализировали телеметрическую информацию, которая поступила с «Союза-ФГ». Пилотируемые пуски к МКС приостановили до выяснения причин и обстоятельств аварии.

American @AstroHague, along with Russian cosmonaut Alexey Ovchinin, are safely resting with their families in Kazakhstan after an anomaly occurred shortly after their launch in a Soyuz spacecraft early Thursday. Learn what happened & when in this recap: https://t.co/W3gxuEoZqJ pic.twitter.com/0fVbTvHOQB