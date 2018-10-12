Незвестные отстреливают домашних животных в Самарской области

Депутат краевой думы Александр Хинштейн уже подал обращение в прокуратуру по этому вопросу.

Ранее политику поступила жалоба от жителя области. Мужчина пожаловался на убийство собственной домашней собаки в селе Алексеевка. Неизвестные, по его словам, также убили еще двух собак, одна из которых погибла на глазах у детей.

Потерпевший пообщался с жителями поселка и выяснил, что отстрел производился из автомобиля ВАЗ 2105. Мужчина уверяет, что в машине находились три человека, один из которых — работник администрации.

Хинштейн на странице в твиттере заявил, что передал обращение в прокуратуру региона и заверил, что виновные понесут наказание.