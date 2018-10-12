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16:30   12 Октября 2018
Весь мир

Россия предложит ООН признать победу над нацизмом всемирным наследием

Россия предложит ООН признать победу над нацизмом всемирным наследием

Российские парламентарии собираются подготовить для ООН проект резолюции о признании победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества.

Об этом в пятницу на Пятом Форуме регионов России и Белоруссии журналистам рассказала спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, отметив, что российские парламентарии предлагают белорусским коллегам присоединиться к работе над проектом резолюции ООН.

Матвиенко сообщила, что уже обсудила эту тему с председателем Совета Республики Нацсобрания Белоруссии Михаилом Мясниковичем.

«Россия и Белоруссия имеют здесь единый подход, обе страны очень бережно относятся к памяти воинов, погибших в борьбе с нацизмом, хранят память о подвиге наших народов, — отметила Матвинеко, выразив также уверенность в том, что Белоруссия поддержит российскую инициативу.

По словам спикера Совфеда, данная тема является в наше время очень актуальной, так как во многих странах, включая европейские, неонацизм поднимает голову, происходит оправдание пособников нацизма. Россия и Белоруссия подобного развития событий допустить не могут и считают необходимым приложить совместные усилия на международном уровне, к тому, чтобы предотвратить попытки переписать историю, заключила Валентина Матвиенко.

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Автор: Александр Люблинский
#матвиенко #совфед #оон #резолюция

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