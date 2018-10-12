Толстой, Репин, Королев: первые слушания по переименованию аэропорта прошли в Самаре

В общественной палате Самары прошли первые слушания по выбору имени для аэропорта «Курумоч».

Участники чаще всего выбирали имя главного конструктора ракетно-космической промышленности СССР Сергея Королева. Самарцам понравились кандидатуры главы самарского ракетно-космического центра «ЦСКБ-Прогресс» Дмитрия Козлова и конструктора авиационных и ракетных двигателей Николая Кузнецова.

Также были предложения назвать аэропорт именами писателя Алексея Толстого и режиссера Эльдара Рязанова, которые проживали в городе, и художника Ильи Репина, писавшего картину «Бурлаки на Волге» в селе Ширяево Самарской губернии.

Глава общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер указал, что город — космическая столица. И поэтому необходимо выбирать имена в космическом направлении.

11 октября начались первые слушания для определения имен, которые в последствии будут предложены для голосования. Они будут проходить до 21 октября. С 22 по 28 октября пройдет составление лонг-листов, за имена можно будет голосовать или вписать свой вариант. Имена политиков новейшей истории, то есть последнего столетия, выбирать нельзя. До 7 ноября отберут лидеров, а окончательный выбор будет проводится с 8 по 30 ноября. Результаты станут доступны 5 декабря. Согласно им, 45 крупнейших аэропортов страны получат новые имена в следующем году.