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 Климкин призвал УПЦ присоединиться к переговорам о вхождении в автокефалию

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15:44   12 Октября 2018
Ближнее зарубежье

Украина выдала мост с российской купюры за «перспективный проект» моста через Дунай

Украина выдала мост с российской купюры за «перспективный проект» моста через Дунай

Несоответствие заметил блогер из Севастополя Борис Рожин.

Инцидент произошел во время визита премьер-министра Болгарии Бойко Борисова в Одесскую область. Там политик встретился с главой Украины Петром Порошенко. Президент показал Бойко несколько вариантов строительства участка маршрута Е87.

Среди них находилось изображение моста через Амур в Хабаровске, которое Порошенко представил как «перспективный проект» по строительству моста через Дунай. Фотография хабаровского моста точь в точь соответствовала изображению на российской купюре номиналом в пять тысяч рублей.

Блогер отметил, что автору «рисунка» было лень делать работу, поэтому он взял изображение из интернета. Никто не заметил подлога, подчеркнул Рожин.

Украина выдала мост с российской купюры за «перспективный проект» моста через Дунай

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Автор: Павел Никифоров
#россия #украина #политика #хабаровский мост

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