Украина выдала мост с российской купюры за «перспективный проект» моста через Дунай
Несоответствие заметил блогер из Севастополя Борис Рожин.
Инцидент произошел во время визита премьер-министра Болгарии Бойко Борисова в Одесскую область. Там политик встретился с главой Украины Петром Порошенко. Президент показал Бойко несколько вариантов строительства участка маршрута Е87.
Среди них находилось изображение моста через Амур в Хабаровске, которое Порошенко представил как «перспективный проект» по строительству моста через Дунай. Фотография хабаровского моста точь в точь соответствовала изображению на российской купюре номиналом в пять тысяч рублей.
Блогер отметил, что автору «рисунка» было лень делать работу, поэтому он взял изображение из интернета. Никто не заметил подлога, подчеркнул Рожин.