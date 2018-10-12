Украина выдала мост с российской купюры за «перспективный проект» моста через Дунай

Несоответствие заметил блогер из Севастополя Борис Рожин.

Инцидент произошел во время визита премьер-министра Болгарии Бойко Борисова в Одесскую область. Там политик встретился с главой Украины Петром Порошенко. Президент показал Бойко несколько вариантов строительства участка маршрута Е87.

Среди них находилось изображение моста через Амур в Хабаровске, которое Порошенко представил как «перспективный проект» по строительству моста через Дунай. Фотография хабаровского моста точь в точь соответствовала изображению на российской купюре номиналом в пять тысяч рублей.

Блогер отметил, что автору «рисунка» было лень делать работу, поэтому он взял изображение из интернета. Никто не заметил подлога, подчеркнул Рожин.