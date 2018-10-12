Парламенты Москвы и Петербурга поддержат введение ответственности за руфинг

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга и Московская городская дума собираются выступить с совместной инициативой о введении административной ответственности за несанкционированное посещение крыш зданий (руфинг).

Об этом в пятницу сообщает пресс-служба председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.

«В целях решения данной проблемы [руфинга] Московская городская Дума и Законодательное Собрание Санкт-Петербурга планируют выступить с совместной инициативой о урегулировании на федеральном уровне поведения руферов, установлении соответствующих запретов и ответственности», — заявил Шапошников.

Также он отметил, что в последнее время руфинг набирает популярность и зачастую молодые люди размещают в социальных сетях свои фото и видео на крышах или шпилях, пропагандируя тем самым поведение, опасное для жизни и здоровья.

Сейчас российское законодательство не предусматривает за руфинг никакой ответственности.