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Лукашенко угостил Путина драниками в доме своего детства

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15:31   12 Октября 2018
Россия

Правительство ужесточило правила возврата водительских прав

Правительство ужесточило правила возврата водительских прав

В силу вступило новое постановление, которое обязывает водителей, лишенных водительского удостоверения, для возврата удостоверения оплатить все штрафы.

Так, полный список необходимых действий для возврата водительских прав выглядит следующим образом: сдать тест на знание правил дорожного движения в Государственной автоинспекции, предоставить удостоверение личности и документы, подтверждающие оплату штрафов за несоблюдение ПДД. В случае, если лишение произошло по причине управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, водитель обязан также предоставить справку о прохождении медицинского освидетельствования.

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Автор: Анна Манц
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