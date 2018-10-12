Правительство ужесточило правила возврата водительских прав

В силу вступило новое постановление, которое обязывает водителей, лишенных водительского удостоверения, для возврата удостоверения оплатить все штрафы.

Так, полный список необходимых действий для возврата водительских прав выглядит следующим образом: сдать тест на знание правил дорожного движения в Государственной автоинспекции, предоставить удостоверение личности и документы, подтверждающие оплату штрафов за несоблюдение ПДД. В случае, если лишение произошло по причине управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, водитель обязан также предоставить справку о прохождении медицинского освидетельствования.