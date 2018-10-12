Отказавшейся жить на прожиточный минимум саратовской чиновнице нашли замену

Первый заместитель министра труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Жуковская исполнит обязанности Натальи Соколовой, которую отправили в отставку после высказываний о прожиточном минимуме.

В интернете обнародовали видео, на котором министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова заявила, что россиянам достаточно трех с половиной тысяч рублей в месяц «для минимальных физиологических потребностей». Соколову отправили в отставку.

Начальник пресс-службы губернатора области Нина Попова сообщила, что на время отсутствия руководителя исполнит обязанности министра первый заместитель Наталья Жуковская, передает РИА Новости. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев назвал недопустимым пренебрежительное отношение к подобным темам.

Прожиточный минимум в Саратовской области за второй квартал 2018 года составил: 8707 рублей на душу населения, 7176 рублей — для пенсионеров, 9354 рубля — для трудоспособного населения, 9022 рубля — для детей.