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15:39   12 Октября 2018
Россия

Талгат Абдуллин покинул пост главы Госжилфонда Татарстана по собственному желанию

Талгат Абдуллин покинул пост главы Госжилфонда Татарстана по собственному желанию

В пятницу президент Республики Татарстан Рустам Минниханов отправил в отставку исполнительного директора Госжилфонда при президенте РФ Талгата Абдуллина.

Об этом сообщает «Татар-информ», ссылаясь на заявление официального представителя главы Республики Татарстан Лилии Галимовой.

«Указом Президента Татарстана на должность главы Госжилфонда Татарстана назначен Марат Зарипов, ранее занимавший должность председателя Государственного комитета по тарифам», — говорится в сообщении.

Комментируя свое увольнение, Талгат Абдуллин заявил журналистам, что его не сняли, он сам утром подал заявление по собственному желанию. Слова экс-главы Госжилфонда приводит издание «Реальное время».

«У всего есть начало, у всего есть конец, сколько можно, — отметил Абдуллин, процитировав также слова из песни Владимира Высоцкого. — Опозданий к Богу не бывает!».

Говоря о планах по трудоустройству, Абдуллин рассказал, что уже давно зарекся что-либо загадывать наперед, и выразил надежду, что все будет хорошо.

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Автор: Александр Люблинский
#татарстан #отставка #абдуллин #госжилфонд

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