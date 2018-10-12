Боевики ИГ* планировали атаки на семьи российских летчиков, воюющих в САР

Данные об именах российских военнослужащих, а также адреса их семей террористы раздобыли через открытые источники в сети, в том числе через либеральные СМИ.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России недавно предотвратила атаки боевиков ИГ* в Челябинске и Екатеринбурге. Как пишет «Коммерсант», российские спецслужбы раскрыли в Уфе ячейку террористической организации, которая собиралась напасть на членов семей российских летчиков, которые в Сирии воюют на стороне правительственных войск.

Указанную группировку заметили еще в 2016 году. Тогда правоохранители задержали вербовщицу ИГ пенсионерку Асму Шарипову. Установлено, что она вовлекла в группировку двух уроженцев Узбекистана, поселила их у себя дома, а затем помогла выехать в Сирию. Там боевики присоединились к борьбе против Сирийской арабской армии (САА).

Террористы, готовящие нападение на семьи летчиков, также являлись членами уфимской ячейки. Они хотели сорвать или ослабить кампанию ВКС РФ в САР. Однако сотрудникам ФСБ удалось вовремя пресечь их деятельность.

Указано, что источниками адресов боевикам послужили либеральные журналисты. Те открыто тиражировали в сети личные данные российских военных в Сирии. Это повергло в шок интернет-пользователей РФ.

Люди предложили приравнять к государственной измене разглашение персональных данных военнослужащих, находящихся на специальном задании. С ними согласен доцент кафедры политологии и социологии Российского университета имени Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев, побеседовавший с Федеральным агентством новостей. Эксперт указывает, что, безусловно, такую информацию следует засекретить, а за утечку — серьезно наказывать.

«Мы являемся той страной, которая участвует в полномасштабной военной операции против «Исламского государства» и других подобных группировок, поэтому должны быть строгие меры безопасности и суровые наказания за их нарушение», — подчеркнул он.

Перенджиев также призвал родственников — и близких, и дальних — быть осмотрительнее и осторожнее.

* ИГ («Исламское Государство») — террористическая группировка, запрещенная в России.