 Тунис разрешил заводу сбрасывать серную кислоту в Средиземное море

Экологическое бедствие переросло масштабы континента. Революционеры готовы вновь идти на баррикады.

«Сегодня тонны ящиков с помидорами и другими овощами утилизировали. Продукты отравлены. Знаете, почему?», - поинтересовался у корреспондента «Политики Сегодня» революционер Байрам Бэн Килани (Bayrem Ben Kilani).

При бывшем правительстве Туниса Килани был в списке экстремистов. Вел за собой революцию. Приобрел широкую известность под именем Bendir Man. Цензура сработала ему лишь в плюс. Он набрал свыше 100 000 последователей в соцсетях. Ответ на вопрос, почему продукты отравлены, Килани знает сам:

«Потому что Национальное агентство по обращению с отходами ANGed (некоммерческое госучреждение, наделенное гражданской ответственностью и финансовой автономией под руководством министерства сельского хозяйства и окружающей среды – прим.ред.) больше не принимает металлы. Их система очистки дефектна с 2012 года!»

Власть сменилась, проблем не стало меньше. Сегодня Килани продолжает атаковать политиков: осуждает коррупцию и другие социальные «болезни». Пишет сатирические песни, которые исполняет на гитаре и бендире (рамный барабан с деревянной рамкой из Северной Африки – прим.ред.).

«В арабском мире бендир стал символом сторонников диктаторов. Моя музыка – метафора на их поведение. Я создал героя, чьи силы представляют лишь оппортунисты, которые занимаются облизыванием элиты и лизоблюдством. Сейчас расскажу о государственной структуре ANGed, которая не может очистить воду, потому что половина оборудования сломана больше шести лет. Деньги на ремонт разворовывают», – говорит он.

Собеседник агентства знает не только, как ANGed отравляет воду и почву, но и зачем. Мотивы традиционные - коррупция и отмывание денег:

«Компания намеренно зарывает фосфат под землю, тем самым загрязняет сточные воды. У них нет системы очистки воды. Поэтому тонны воды в год превращается в яд. Зачем? Чтобы создать искусственную необходимость в новом госпроекте. Выбить деньги из бюджета».

ANGed планирует проложить трубопровод от Средиземного моря до города Гафса (расстояние от Гафса до побережья примерно 200 километров – прим. ред). Это стоит полмиллиарда динаров (11,6 миллиарда рублей).

«Система очистки стоит в 10 раз дешевле. В чем смысл? Все просто они хотят создать более дорогие системы и получать “комиссионные”», – заметил Килани.

Яды распространяются по всему континенту. При этом страдает не только население республики, находящегося на грани экономического, политического и экологического кризиса, но и другие страны. Впрочем, другим африканским государствам удается извлечь пользу из ситуации, чего не скажешь про Тунис:

«На прошлой неделе Эфиопия создала крупнейшую африканскую электростанцию, которая работает посредством переработки отходов. Они используют электрокоагуляцию (безреагентная система очистка воды – прим.ред.) сточных вод».

Килани публикует материалы собственного расследования в соцсетях. О нем он планирует рассказать и на Национальном фестивале, где вместе с Мохаммедом Хуиджем, очистившим 300 километров пляжей, проведет семинар, посвященный экологии. Помимо этого революционер организовывает митинг против коррупции:

«Тунисская компания CPG-CGT (занимается добычей и переработкой фосфатов, находится в Гафсе – прим.ред.) загрязняет все южные районы серной кислотой. Организация работает на ANGed. Все отходы они вывозят в море или закапывают в землю».