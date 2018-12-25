Смольный убережет Петербург от участи города-спальника

На заседании правительства города обсудили инвестиционные проекты.

Петербургским властям необходимо полностью менять подход в работе с инвесторами. Об этом заявил врио губернатора города Александр Беглов на заседании правительства 25 декабря.

«По привлечённым инвестициям мы находимся позади Москвы, Ленинградской области и Татарстана. Куда это годится, — сказал Беглов. — Нам полностью нужно менять подход в работе с инвесторами. Те стратегические проекты, которые у нас есть, в большинстве своём не ведут к развитию Санкт-Петербурга. Либо через десять лет Петербург превратится в спальный город, либо мы создадим высокотехнологичные рабочие места. Нам нужно привлекать инвестиции, умные деньги, которые будут создавать новые рабочие места».

Тем же вечером Беглов уволил главу комитета по инвестициям города Ирину Бабюк. Исполнять обязанности руководителя комитета назначен Евгений Васильев.

О необходимости создания новых рабочих мест на умных производствах зашла речь и при обсуждении активного перевода земель, которые предназначены для промышленных или сельхозобъектов под жилую застройку. Александр Беглов засомневался в целесообразности такой тенденции, несмотря на очевидную выгоду.

«Я понимаю, что это, наверное, выгодно. Но так Санкт-Петербург превратится в город-музей и спальный город. Нужно проанализировать наличие земель для промышленного производства, посчитать баланс трудовых ресурсов и необходимые рабочие места. Необходимо, чтобы у петербуржцев была возможность трудиться не только в сфере обслуживания», – подчеркнул Александр Беглов.

Он добавил, что городу, имеющему огромный человеческий потенциал, нужны рабочие места на умных производствах, чтобы петербуржцы смогли себя полностью реализовать.

Депутат Госдумы Сергей Боярский, который тоже присутствовал на сегодняшнем заседании, в комментарии для ИА «Политика Сегодня» отметил, что врио главы города мыслит стратегически.

«На мой взгляд, проблема превращения Петербурга в город-спальник пока не остра. Но врио губернатора, вероятно, обладает более комплексной картиной и мыслит стратегически. Конечно, Петербург должен жить и развиваться. У нас и сейчас есть место всему: и активному отдыху и спокойному сну», — отметил депутат Госдумы.

Сам Боярский приехал на заседание из Москвы с законотворческой инициативой по взаимодействию между парламентариями по теме летнего отдыха детей. Вопрос также обсуждался на заседании 25 декабря.

«Есть проблемы, есть конкретные решения, которые предлагает решить Петербург. Мы должны сделать все, чтобы предстоящий отдых детей был качественным и безопасным», — сказал Боярский.

По его словам, центральной темой заседания стало 75-летие полного снятия фашистской блокады Ленинграда.

Первые памятные медали Александр Беглов вручил на заседании правительства семи деятелям культуры и представителям общественных организаций ветеранов. Среди них: почетный гражданин Петербурга Ирина Богачева и председатель правления Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова.

«Это самые боевые, самые надежные и родные наши помощники, которые несмотря на свою занятость и возраст, всегда рядом. Спасибо вам за ваш труд и низкий вам поклон», – сказал действующий глава города.

До конца апреля 2019 года памятные знаки должны получить 99,5 тысяч россиян и граждан других государств, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Помимо медалей ветераны, блокадники, несовершеннолетние узники концлагерей получат единовременную денежную выплату. Региональный бюджет уже выделил более 1,7 миллиардов рублей.

Наряду с активными ветеранами помощниками городским властям могут стать и молодые активисты, заявил Беглов и рассказал о своей случайной прогулке по Центральному району с неравнодушными местными жителями. Они показали действующему градоначальнику проблемы с мусором во дворах, с рекламой наркотиков.