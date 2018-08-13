Мы в соц.сетях:
Союз музеев России просит жестче наказывать вандалов

Союз музеев России просит жестче наказывать вандалов

 СК возбудил дело по заявлению об изнасиловании в реабилитационном центре в Татарстане

СК возбудил дело по заявлению об изнасиловании в реабилитационном центре в Татарстане
На Украине потребовали демонтировать мозаичные портреты Ленина и Сталина

На Украине потребовали демонтировать мозаичные портреты Ленина и Сталина

 Модернизированный танк Т-72АМТ испытывают на Украине

Модернизированный танк Т-72АМТ испытывают на Украине
Российское посольство в Лондоне отвергло возможность выдачи граждан РФ по «делу Скрипалей»

Российское посольство в Лондоне отвергло возможность выдачи граждан РФ по «делу Скрипалей»

 Легкомоторный самолет врезался в жилой дом в США, пилот погиб

Легкомоторный самолет врезался в жилой дом в США, пилот погиб
Союз музеев России просит жестче наказывать вандалов

Союз музеев России просит жестче наказывать вандалов

 СК возбудил дело по заявлению об изнасиловании в реабилитационном центре в Татарстане

СК возбудил дело по заявлению об изнасиловании в реабилитационном центре в Татарстане
На Украине потребовали демонтировать мозаичные портреты Ленина и Сталина

На Украине потребовали демонтировать мозаичные портреты Ленина и Сталина

 Модернизированный танк Т-72АМТ испытывают на Украине

Модернизированный танк Т-72АМТ испытывают на Украине
Российское посольство в Лондоне отвергло возможность выдачи граждан РФ по «делу Скрипалей»

Российское посольство в Лондоне отвергло возможность выдачи граждан РФ по «делу Скрипалей»

 Легкомоторный самолет врезался в жилой дом в США, пилот погиб

Легкомоторный самолет врезался в жилой дом в США, пилот погиб
20:42   13 Августа 2018
Россия

СК возбудил дело по заявлению об изнасиловании в реабилитационном центре в Татарстане

СК возбудил дело по заявлению об изнасиловании в реабилитационном центре в Татарстане

После того, как две пациентки центра реабилитации «Освобождение» в республике Татарстан заявили об изнасиловании, Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело по соответствующей статье.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства в понедельник вечером сообщает RT. 

При этом сообщается, что о том, что их методом угроз склоняли к сексуальным действиям заявили две пациентки взрослого центра реабилитации «Освобождение», в котором работали те же воспитатели, что и в подростковом центре. Уголовное дело, однако, было возбуждено лишь по заявлению одной девушки, в результате чего вторая потерпевшая предприняла попытку самоубийства.

«И вот сегодня стало известно, что местный СК завел уголовное дело и по второму эпизоду», - говорится в сообщении.

Напомним: ранее агентство RT сообщало о скандале, который разгорелся в Казане в центре помощи трудным подросткам «Символ жизни», воспитанники которого и их родители заявили об издевательствах со стороны сотрудников. Подростки. В частности, пожаловались на побои, случаи обливания холодной водой и плохое питание.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #татарстан #происшествия #уголовное дело #чп #казань #следственный комитет #общество #изнасилование #центр реабилитации #воспитатели
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...