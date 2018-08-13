СК возбудил дело по заявлению об изнасиловании в реабилитационном центре в Татарстане

После того, как две пациентки центра реабилитации «Освобождение» в республике Татарстан заявили об изнасиловании, Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело по соответствующей статье.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства в понедельник вечером сообщает RT.

При этом сообщается, что о том, что их методом угроз склоняли к сексуальным действиям заявили две пациентки взрослого центра реабилитации «Освобождение», в котором работали те же воспитатели, что и в подростковом центре. Уголовное дело, однако, было возбуждено лишь по заявлению одной девушки, в результате чего вторая потерпевшая предприняла попытку самоубийства.

«И вот сегодня стало известно, что местный СК завел уголовное дело и по второму эпизоду», - говорится в сообщении.

Напомним: ранее агентство RT сообщало о скандале, который разгорелся в Казане в центре помощи трудным подросткам «Символ жизни», воспитанники которого и их родители заявили об издевательствах со стороны сотрудников. Подростки. В частности, пожаловались на побои, случаи обливания холодной водой и плохое питание.