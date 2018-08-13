Вице-мэра Симферополя уволили из-за проблем с мусором

Глава Республики Крым Сергей Аксенов дал в понедельник поручение уволить заместителя главы Симферопольской администрации Валерия Гуменюка, курировавшего сферу ЖКХ в столице полуострова.

Об этом в эфире телеканала «Крым 24» рассказал вице-премьер республики Юрий Гоцанюк, отметив, что причиной увольнения Гуманюку стали проблемы с вывозом мусора

«Неблагоприятная ситуация сложилась в Симферополе, администрация не справляется с полномочиями - по сбору и вывозу мусора. Сергей Аксенов находится в отпуске, но этот вопрос держит на контроле», - рассказал вице-премьер, который на время отпуска главы республики, является исполняющим его обязанностей.

Также он рассказал, что уже в понедельник вечером на улицы Симферополя будут выведены более 20 единиц техники, которые займутся уборкой скопившихся бытовых отходов и расчисткой стихийных свалок в его окрестностях.

По словам Гоцанюка, столичные власти намерены обратиться в прокуратуру республики с просьбой проверить муниципальное унитарное предприятие «Экоград», которое до сих пор занималось вывозом мусора из города.

Напомним: обеспокоенность с вывозом мусора из Симферополя на прошлой неделе высказало Министерство ЖКХ республики Крым. При э том, описывая ситуацию, ведомство назвало ее «коллапсом». В администрации Симферополя на это ответили, что причиной проблем с мусором стала поломка сразу 19 спецмашин.