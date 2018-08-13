Сожалеть о несостоявшемся кровопролитии стало мейнстримом для Киева, заявили в ГД

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек таким образом прокомментировал слова члена Верховной рады Сергея Мельничука о боях в Крыму.

Ранее Мельничук, экс-командир батальона националистического толка «Айдар», заявил, что атаку на Крымском полуострове следовало начать еще в 2014 году. Сейчас вернуть регион сложнее. Его слова привел телеканал «112 Украина».

Бальбек считает, что такая позиция — сожалеть о несостоявшемся конфликте — стала мейнстримной для киевский депутатов. Это страшно, слушать сожаления о не начавшейся войне, подчеркнул политик. Конфликт вылился бы в тысячи погибших, с лица Земли стерли бы украинские базы, а над полуостровом все равно развивался бы флаг России.

Депутат ГД считает, что Мельничук должен радоваться, что в регионе четыре года назад конфликт не состоялся. В противном случае депутат находился бы в фильтрационном лагере для военнопленных. Слова Бальбека привели РИА Новости.