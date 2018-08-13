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На Украине потребовали демонтировать мозаичные портреты Ленина и Сталина

На Украине потребовали демонтировать мозаичные портреты Ленина и Сталина

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20:04   13 Августа 2018
Россия

Более 300 километров дорог в Подмосковье оснастят электроосвещением до конца года

Более 300 километров дорог в Подмосковье оснастят электроосвещением до конца года

Московские власти, которые уже в корне изменили ситуацию с электроснабжением в столице России, занялись и энергосистемой Подмосковья.

В частности, как в понедельник сообщает информационный портал «Слово и дело», до конца текущего года на дорогах Московской области планируется установить свыше 330 километров линий электрического освещения, для чего будет установлено 9 700 тысяч опор для фонарей.

Отмечается, что в первую очередь освещение будет проведено на аварийных участках 79 подмосковных автодорог, которые ведут непосредственно в Москву. При этом приводятся данные статистики, согласно которым, число ДТП в темное время суток на хорошо освещенных дорогах снижается в два раза.

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Автор: Александр Люблинский
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