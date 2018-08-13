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На Украине потребовали демонтировать мозаичные портреты Ленина и Сталина

На Украине потребовали демонтировать мозаичные портреты Ленина и Сталина

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19:48   13 Августа 2018
Ближнее зарубежье

На Украине потребовали демонтировать мозаичные портреты Ленина и Сталина

На Украине потребовали демонтировать мозаичные портреты Ленина и Сталина

Украинский институт национальной памяти (УИНП) выступил с требованием демонтировать мозаику, изображающую Ленина и Сталина, которая выложена в центре города Новгород-Северский в Черниговской области на водонапорной башне.

Свои требования УИНП еще в июле текущего года направил в генеральную прокуратуру и Нацполицию, указав на то, что отказ городских властей демонтировать мозаику нарушает закон о декоммунизации. При этом сотрудники института потребовали открыть уголовное дело по статье «Публичное использование символики коммунистического режима» в отношении сотрудников городской администрации, допустивших нарушение украинского закона о декоммунизации.

Помимо водонапорной башни, покоя институту не дает непереименованная до сих пор улица Карла Маркса, и изображения серпа и молота на одном из домов по данной улице

На сайте института сообщается, что местные органы власти в ответ на обращения по данному поводу заявили, что не считают, что изображения Ленина и Сталина на водонапорной башне:

«… не используются в качестве символики коммунистического, национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов».

На Украине потребовали демонтировать мозаичные портреты Ленина и Сталина 

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Автор: Александр Люблинский
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