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 СК возбудил дело по заявлению об изнасиловании в реабилитационном центре в Татарстане

СК возбудил дело по заявлению об изнасиловании в реабилитационном центре в Татарстане
На Украине потребовали демонтировать мозаичные портреты Ленина и Сталина

На Украине потребовали демонтировать мозаичные портреты Ленина и Сталина

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20:00   13 Августа 2018
Россия

Бывшего инспектора ГИБДД в Волгограде обвинили в получении взятки

Бывшего инспектора ГИБДД в Волгограде обвинили в получении взятки

Мужчину обвиняют в получении взяток за выдачу водительских прав. Об этом сообщил прокуратура области в понедельник, пишут РИА Новости.

Как считает следствин, подозреваемый в конце прошлого года получил взятку в размере 11 тысяч рублей за выдачу прав для девушки, не проверив ее знаний ПДД. Зафиксированы еще два аналогичных случая: бывший инспектор продал права 19-летней девушке и 23-летнему парню.

Заведено уголовное дело. Из МВД капитана уволили. Подозреваемый вину не признает.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #волгоград #общество #получение взятки
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