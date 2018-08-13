Бывшего инспектора ГИБДД в Волгограде обвинили в получении взятки

Мужчину обвиняют в получении взяток за выдачу водительских прав. Об этом сообщил прокуратура области в понедельник, пишут РИА Новости.

Как считает следствин, подозреваемый в конце прошлого года получил взятку в размере 11 тысяч рублей за выдачу прав для девушки, не проверив ее знаний ПДД. Зафиксированы еще два аналогичных случая: бывший инспектор продал права 19-летней девушке и 23-летнему парню.

Заведено уголовное дело. Из МВД капитана уволили. Подозреваемый вину не признает.