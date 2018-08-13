Скончался дирижер Лео Корхин

Корхин также был одним из основателей Ленинградского государственного балета на льду. Артист скончался на 90-м году жизни в Петербурге, сообщили в городском комитете по культуре.

При участии Корхина записывалась музыка к фильмам «Белое солнце пустыни», «Женя, Женечка и «катюша».

Лео Корхин родился в 1929 году Киеве. Участвовал в Великой Отечественной войне. В 1954 году перебрался в Ленинград, где в течение долгих лет дирижировал в филармонии. Руководил около 50 лет Ленинградским балетом. С 1999 года преподавал в СПбГИК.