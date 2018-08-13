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СК возбудил дело по заявлению об изнасиловании в реабилитационном центре в Татарстане
На Украине потребовали демонтировать мозаичные портреты Ленина и Сталина

На Украине потребовали демонтировать мозаичные портреты Ленина и Сталина

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19:29   13 Августа 2018
Россия

Скончался дирижер Лео Корхин

Скончался дирижер Лео Корхин

Корхин также был одним из основателей Ленинградского государственного балета на льду. Артист скончался на 90-м году жизни в Петербурге, сообщили в городском комитете по культуре.

При участии Корхина записывалась музыка к фильмам «Белое солнце пустыни», «Женя, Женечка и «катюша».

Лео Корхин родился в 1929 году Киеве. Участвовал в Великой Отечественной войне. В 1954 году перебрался в Ленинград, где в течение долгих лет дирижировал в филармонии. Руководил около 50 лет Ленинградским балетом. С 1999 года преподавал в СПбГИК.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #общество #лео корхин
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