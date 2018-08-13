Российское посольство в Лондоне отвергло возможность выдачи граждан РФ по «делу Скрипалей»

Посольство РФ в Великобритании заявило, что никакого официального запроса от британской стороны на экстрадицию россиян, подозреваемых в причастности к отравлению Юлии и Сергея Скрипалей в Солсбери, к ним не поступало.

Об этом дипмиссия написала в понедельник на своем официальном сайте. Там же отмечается, что подобные утечки поступают из анонимных источников, которые не поддаются проверке.

«Согласно п.1 статьи 61 Конституции Российской Федерации, гражданин РФ не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству», - напомнили также в посольстве, отметив, что никто не собирается вносить изменения в главный закон страны в угоду нынешним британским властям.

Напомним: ранее СМИ сообщили, что якобы Лондон намерен потребовать от Москвы экстрадиции двух граждан РФ, которые якобы подозреваются в использовании боевого отравляющего вещества в городе Солсбери для отравления Юлии и Сергея Скрипалей.

Россия со своей стороны не раз заявляла о своей непричастности к отравлению в Солсбери и указывала на полное отсутствие каких-либо доказательств обратного. Лондон, тем не менее продолжает бездоказательно обвинять в этом Россию.